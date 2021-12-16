Madde bağımlılığıyla ‘Yıldırım’ mücadele Gençler için güç birliği

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı, gençleri madde bağımlılığından korumak için mücadele ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ‘Bizim Evde Olmaz’ projesi çerçevesinde çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlardan korunması için iş birliği yapıyor. Yıldırım Belediyesi’nin risk altındaki gençlerin ailelerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuşan Sosyolog ve Aile Danışmanı Murat Ercan, “Çocuklar ve gençler yaşadıkları eksiklikleri giderme ve karşılaştıkları problemlerle baş etme aracı olarak uyuşturucuya yönelebiliyor. Eğer çocuklarımızın karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olursak ve yalnızlık hissine kapılmalarına mani olmaya çalışırsak, madde bağımlılığı probleminin ortaya çıkmadan önüne geçmiş olabiliriz” dedi.

Türkiye’nin en önemli potansiyelinin genç nüfusu olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu potansiyelin zayıflamasına veya gençliğin hebâ olmasına kesinle müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Madde bağımlılığının sadece Yıldırım veya Bursa’nın değil tüm dünya gençliğinin en önemli sorunlarından birisi olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Günümüzde adeta toplumsal bir vebaya dönüşen madde bağımlılığının etkilerinden gençlerimizi korumak için bu illetle topyekûn mücadele etmek zorundayız. Kamu Kurumları, sivil toplum kuruluşları bunlardan çok daha önemlisi ailelerimiz bu konuda sorumluluk almalı. Bu illetin tuzağına düşen gençlerimizi dışlamak yerine onları bu yola sevk eden sebepleri iyi tahlil ederek ortadan kaldırmalıyız. Biz zihni ve bedeni uyuşturulmuş değil, çağ açıp çağ kapatan, millî ve manevî değerleri özümsemiş, kişisel gelişimlerini tamamlamış, sorumluluk alan topluma, önderlik edecek gençler yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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