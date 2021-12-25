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Şehitlerin hatırası bu parkta yaşayacak Yıldırım Belediyesi tarafından inşa edilen Yunus Emre Şehitler Parkı hizmete açıldı

İHA

Şehitlerin hatırası bu parkta yaşayacak Yıldırım Belediyesi tarafından inşa edilen Yunus Emre Şehitler Parkı hizmete açıldı

Yıldırım Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘Şehitler Parkı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yunus Emre Şehitler Parkı’nın çocuklarımızın milli bir bilinçle yetişmesine katkı sağlamasını ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yıldırım Belediyesi’nin Yunus Emre Mahallesi’nde hayata geçirdiği ‘Şehitler Parkı’ düzenlenen törenle ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. Yunus Emre Şehitler Parkı’nın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, BALGÖÇ Federasyon Başkanı Kader Özlem, belediye meclis üyeleri, şehit ve gazi yakınları, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. Hacı İbrahim Altan Cami İmamı Muhammet Kırmızı’nın Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.
“Aziz şehitlerimizi bu parkla yaşatacağız”
1984’te Bulgaristan'da yaşanan asimilasyon sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında şehit edilen 1.5 yaşındaki Türkan Feyzullah bebeğin ölüm yıl dönümünde projelendirilen ‘Yunus Emre Şehitler Parkı’nı vatandaşların istifadesine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçenin yeşil kimliğine kavuşması için ilçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem veriyoruz. Bugün hizmete açtığımız Yunus Emre Şehitler Parkı ile bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Bin 731 metrekarelik alana sahip parkımızın 761 metrekarelik bölümü yeşil alandan oluşmakta ve parkımızın içerisinde basketbol sahası, yürüyüş yolu, spor alanı, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanı bulunmakta. Bu parkın bizim için ayrı bir anlamı daha var. Yıldırım Belediyesi olarak, 1984’te Bulgaristan'da zorunlu asimilasyon sırasında Bulgar zulmüne direnirken çıkan olaylarda şehit edilen Türkan Feyzullah, Ayşe Mollahasan ve Musa Yakup başta olmak üzere tüm şehitlerimizin anısını yaşatmak için parkımızın adını ‘Şehitler Parkı’ koyduk. Hepsini rahmetle yâd ediyorum. ‘Yunus Emre Şehitler Parkı’nın çocuklarımızın milli bir bilinçle yetişmesine katkı sağlamasını ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
1.5 milyon metrekare hedefine adım adım
İlçenin çehresini değiştirecek projelerle sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemize Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nda çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yakın zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 2.5 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 16 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 26 parkımızı da sil baştan yeniledik. 5 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1.5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” sözlerini kullandı.
Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Başta Türkan Bebek olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, parkımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Oktay Başkanımızı ve ekibini böylesi bir hizmeti hayata geçirdiği için tebrik ediyorum" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yunus Emre Mahallemize çocuklarımız için böylesi bir parkı kazandırdıkları için ve Bulgaristan’da şehit düşen kardeşlerimizi unutmadığı için Oktay Başkanımıza gösterdiği bu vefadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim bize inşallah bir daha Türkan bebeklerin acısını yaşatmasın” ifadelerini kullandı. Öte yandan Yıldırım’da güzel hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, “Bölgeyi çok iyi bilen ve nokta atışı hizmetler götüren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi, yıllar önce Bulgaristan’da onurlu bir mücadeleyi göğüsleyen şehitlerimizin ismini yaşatmak için çok önemli bir projeye imza attı. Bunun için parkta, ismi de oldukça anlamlı. Vatan uğruna, kutsal değerler uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Oktay Başkanımız ve ekibini de tebrik ediyorum” dedi. Bulgaristan Türklerinin direniş sembolü olan Türkan Bebeğin ağabeyi Turhan Öztürk, “Şehitler Parkı mahalle halkına hayırlı olsun. Umarım böyle acılar bir daha hiç yaşamaz. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a Bulgaristan şehitlerini unutmadığı için ayrıca teşekkür ederim” sözlerini aktardı. Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Sevinç Mutlu, “Yunus Emre Şehitler Parkı’nı mahallemize kazandırdıkları için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ve dua ile Yunus Emre Şehitler Parkı hizmete açıldı.

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