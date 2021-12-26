Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (4)

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TUTUKLANDI

Bursa´da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2021-12-26 20:53:53



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