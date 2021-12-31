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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri ile büyüyor

İHA

İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri ile büyüyor

İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirilen “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” projesi kapsamında İnegöl’ün ilk Kitap Ağacı Kütüphanesi Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulunda uygulandı. Bu proje ile İnegöl’de bir yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Böylece çocuklar sahte kahramanların değil, gerçek Türk büyüklerinin hayatlarından ilham alarak yetişecek.
Belediye, kaymakamlık, belediye ve Birlikte Dağıtım A.Ş. işbirliğiyle ve hayırsever iş adamlarının da destekleriyle “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” projesi hayata geçiriliyor. Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında çocukların millî şuur kazanmaları ve tarihleriyle iftihar etmeleri için Türk büyüklerinin hikâyeleri ve animasyonları, bu proje ile öğrencilerle buluşuyor. Bu proje ile çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemeleri hedefleniyor.
İlk kitap ağacı çocuklarla buluştu
Tarih Yazan Çocuklar projesi ile İnegöl’de bulunan 54 ilkokulda 644 derslik için Kitap Ağacı ismi verilen kitaplıklar kurulacak. Her bir kitap ağacında 4’er set “Tarih Yazan Çocuklar” kitap serisi yer alacak. Toplamda 1 kitap ağacı 400 kitaptan oluşacak. Öğretmenler nezaretinde 1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Uygulamanın ilk adımı ise bugün atıldı. İnegöl’ün ilk Kitap Ağacı Kütüphanesi işadamlarının sponsorluğunda Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulunda hayata geçirildi.
Projenin uygulamaya geçmesinin ardından, bugün Süleyman Ezim İlkokulunda mini bir program tertip edildi. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru,, okulu yaptıran hayırsever işadamı Abdullah Ezim ile okul idarecileri ve öğrencilerin katıldığı programda, ilkokul öğrencileri de mini bir gösteri sundu. Farklı Türk büyüklerini canlandıran öğrenciler, sınıfta yaptıkları sunumla takdir topladı.
Kitap Ağacı Kütüphanesinin tanıtımı yapılırken, öğrencilere de konunun ehemmiyeti protokol üyeleri tarafından anlatıldı. Öğrenciler de projeye ciddi bir ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Alper Taban, “Türk Milletinin adının tarihe altın harflerle yazılmasını sağlayan şüphesiz binlerce değerimiz var. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesi de kültür ve eğitim alanında büyük etki uyandıracak, ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak kıymetli bir projedir. Bu projeyle ülkemizin geçmişindeki engin tecrübe ile birlikte bilgi ve birikimi oluşturan, tarihe mal olmuş değerlerimizin gelecek nesillerle buluşturulması hedeflenmektedir. İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan bu kitap ağaçları ile amaçlanan sadece çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması değil, aynı zamanda bu değerli kimlikleri ilkokul yıllarında tanımaları ve anlamalarını sağlamaktır” dedi.
Hikâyeler animasyonlarla destekleniyor
Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüzde, çocukların milli şuur kazanmaları ve tarihlerinden gurur duymalarının toplumun geleceği için giderek daha önemli bir hâle geldiğine vurgu yapan Başkan Alper Taban, “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesi, çocuklarımızın Türk büyüklerini tanımalarını, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş bu gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesinin içeriği ve hedefleri kapsamında ilkokul sınıflarına Kitap Ağacı oluşturulması ve burada yer alan Türk büyüklerinin hayatını konu alan kitapların İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda bir yıl içerisinde öğrencilere okutulması temel hedefimizdir. Çocuklarımızın kağıda dokunarak okuma alışkanlığı kazanmalarının önemini gözeterek, değişen dünyanın gerçeklerine uygun şekilde, teknolojinin imkanları da projemize dahil edilmektedir. Bu doğrultuda; tüm kitapların sesli animasyon videoları hazırlandı ve kitap üzerindeki karekodlar sayesinde hedef kitlesiyle buluşacak” diye konuştu.
Okullar kitap ağaçlarıyla donatılacak
Başkan Alper Taban, şehrimizde 54 ilkokulda 644 dersliğin her birinde 4’er takım “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağaçları kurulacağını hatırlatarak; “Her bir sette 100 kitap olmak üzere toplam 400 adet kitabı sınıflarımıza ulaştırmak istiyoruz. Bugün ilk kitap ağacımız öğrencilerimizle buluştu. Bizler için önemli bir gün. Kitaplıklarda yer alan bu değerli kitaplar, sınıf öğretmeninin yönetiminde sürdürülecek bir yıllık plan çerçevesinde çocuklar tarafından okunacaktır. Bu yolla her bir çocuğun Türk büyüklerini tanıması ve gerçek kahramanların hayatlarından ilham alması sağlanacaktır” açıklamalarında bulundu.

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