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Milletvekili Esgin: “Milletin gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz”

İHA

Milletvekili Esgin: “Milletin gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz”

AK Parti Bursa milletvekilleri ve teşkilatları olarak her zaman vatandaşla iç içe olduklarını belirten Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, milletin gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.
Bursa’nın merkezinde ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, gördüğü teveccühten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AK Parti Bursa milletvekilleri ve teşkilatları olarak sahadayız. Esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde ve il merkezimizde yoğun temaslarda bulunuyoruz. Odalar ve iş adamlarıyla bir araya geliyoruz. Esnafımızdan vatandaşımıza, odalarımızdan iş adamlarına kadar herkes Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan güvenlerini ve sevgilerini bir kez daha gördük. Bu zorlu mücadeleden de hep birlikte yüzümüzün akıyla çıkacağız. Üretim ve tedarik zinciriyle ilgili bir aksama olmaması adına yoğun uğraşlarımız oldu. Zaman zaman muhalefet bunu acımasızca eleştirdi. Ancak görülüyor ki bu salgın sadece sağlığı değil, birçok alanı etkiledi” diye konuştu.
“Halkımızla kurmuş olduğumuz diyaloga seçim ve sandıklarda oy mesafesinde yaklaşmıyoruz” diyen Esgin, şöyle konuştu;
“Onların hayır duasına talibiz. Onların gösterdiği yöne bakan, emri vesayet odaklarından değil onlardan alan siyasî hareketin mensuplarıyız. Milletin kök değerlerinden yola çıkmış bir siyasî hareketin mensupları olarak halkımızla birlikteyiz. Bu çerçevede 20 yıllık bir iktidarımız var. Türkiye’nin önündeki önemli süreçlere emin adımlarla ilerlemesi için, yine çareyi milletin baktığı yere bakmakta buluyor ve onun gösterdiği hedeflere yürüyoruz.”

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