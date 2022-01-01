İsmail Yüksek: "Seni büyüten o hatalardır"

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Bursaspor’un kiralık futbolcusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Genç futbolcu, hatalardan ders çıkartılması gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un sezon başında Fenerbahçe’den kiraladığı futbolcusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yüksek, yeşilbeyazlı forma ile Gaziantep FK maçında penaltı attığı fotoğrafı paylaşarak, "Hayatta çoğu zaman yaptığım hatalar için üzülürsün ama bilmen lazım ki seni büyüten o hatalardır" dedi.

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