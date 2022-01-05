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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUTTİM’de hedef 100 ülkeye ihracat

İHA

BUTTİM’de hedef 100 ülkeye ihracat

25’inci yılını kutladığı 2021’de doluluk oranını yüzde 96’ya çıkaran BUTTİM’de faaliyet gösteren tekstil sektörü temsilcileri, yeni yılda en az 100 ülkeye ihracat gerçekleştirecek.
Türkiye’nin tekstil sektöründe küresel lider olması amacıyla yerli üretimi uluslararası çapta ticarileştiren BUTTİM’de avantajlı imkânlarda faaliyette bulunan tekstil firmaları, daha fazla ülkeye ihracat için hazırlık yapıyor.
BUTTİM’in yeni yılda üretim ve ticaret hacminin büyüyerek daha cazip hâle geleceğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Tekstilin olduğu her alanda yerli ve milli üretim gerçekleştirerek, dışa bağımlılığı azalttık ve ticaret merkezimizden yaklaşık 90 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Yeni yılda, yatırımlarını artıran ve yeni iş birliği köprüleri kuran firmalarımızın çalışmalarıyla ihracat yapılan ülke sayısı en az 100’ü bulacaktır. Bu sayının artması için üretim kalitemizi artırarak, kentimize talep artışı sağlayan bir yapıya kavuşacağız. Merkezimizin dünya çapında her zamankinden daha iyi bir pozisyonda olması için yürüttüğümüz projeler ve sunduğumuz kapsamlı hizmetler, doluluk oranımızı yüzde 96’ya çıkarttı” diye konuştu.
BUTTİM’in 2022’de ulusal ve uluslararası düzeydeki fuarlarda boy göstererek yeni iş birliklerinin kapılarını açacağını da kaydeden Sadık Şengül, “1721 Mayıs 2022’de üyesi olduğumuz Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği’nin (TETSİAD) İstanbul Fuar Merkezi’nde KFA Fuarcılık ile gerçekleştireceği HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’nda sektörün en önemli temsilcileri ile bir araya geleceğiz. Bu fuar kapsamında, esnafımıza yeni iş alanları açmak istiyoruz” dedi.
BUTTİM’de ticaret dışında kentin sosyal sorunlarına çözüm ürettiklerini de vurgulayan Şengül, “2021’de merkezimize kazandırdığımız 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzu, bölgemizdeki hemşerilerimize ve BUTTİM sakinlerine armağan ettik. Bursa’nın tarih ve kültür mirasına olan sevgimiz ve saygımız nedeniyle, Merkezimizin 25’inci yılını Karagöz Hacivat Oyunu filmi ile kutladık. Tekstilin ana vatanı kentimizin ve BUTTİM’in değerlerini taşıyarak izleyicilerine tanıtan bu film, şanlı geçmişimizden güç alarak geleceğe ışık tutmaya devam edecek. Ticaret merkezimizin yıldızını ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan en iyi koşullarda parlatacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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