Lise öğrencisinin metal paradan yaptığı yüzük parmağında sıkıştı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde lise öğrencisi Bedirhan Ç.'nin 1 TL´nin orta kısmını çıkarıp yüzük gibi taktığı metal, parmağında sıkıştı. Hastaneye götürülen Bedirhan Ç.´nin parmağı, itfaiye ekipleri tarafından metal kesilerek kurtarıldı.

Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bedirhan Ç., dün okulda metal 1 TL'nin ortasındaki bölümü çıkartı. Bedirhan Ç., geriye kalan içi boş daire şeklinde kısmı parmağına taktı. Bedirhan Ç., metali çıkaramayınca öğretmenlerinden yardım istedi.

Öğretmenleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Bedirhan Ç. için doktorlar, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye erleri metali kesip, Bedirhan Ç.´nin parmağını kurtardı. Parmağına pansuman yapılan Bedirhan Ç. taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-08 11:53:53



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