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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi'nden personele tavandan destek

İHA

Yıldırım Belediyesi'nden personele tavandan destek

Yıldırım Belediyesi ve yetkili sendika BemBirSen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Yıldırım Belediyesi’nde görev yapan 351’i memur 45’i sözleşmeli olmak üzere toplam 396 kamu görevlisi personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.
Yıldırım Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) arasında memur ve sözleşmeli memurları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi imzalandı. 20222023 yıllarını kapsayacak sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den yüzde 120’ye çıkarıldı. İmza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, BemBirSen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, Şube yönetim kurulu üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her zaman çalışanın yanında olduklarını ve personele Türkiye’ye örnek teşkil edecek ekonomik kazanımlar sağladıklarını belirtti.
Yıldırım’da en büyük paydaşımız çalışma arkadaşlarımızdır diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler seçim öncesinde ‘Sensiz Olmaz Yıldırım’ diyerek yola çıktık. Tüm hemşerilerimizin bu davaya sahip çıkmasını istedik. Hamdolsun hemşerilerimiz bize böyle bir görev tevdi etti. Biz de seçimden sonra ‘Yıldırım Sizinle Güzel’ dedik. Bu sözü tabii öncelikle çalışma arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda şehrimizi güzelleştirecek, Yıldırımlılara hizmet edilecek işleri birlikte ortaya koyuyoruz. En büyük paydaşımız çalışma arkadaşlarımız. Bunun için tüm çalışma arkadaşlarıma hassaten teşekkür ediyorum. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak imkânlarımızı sonuna kadar çalışanlarımız ile paylaşmak adına çalışıyoruz. Hem Yeşil Yıldırım personelimiz, hem de memur ve sözleşmeli personellerimiz için tüm imkânlarımızı geçmişte olduğu gibi bugünde paylaşmaya hazırız. Bu noktada yüzde 120 oranında imzaladığımız protokolü 351’i memur 45’i sözleşmeli olmakla beraber 396 arkadaşımızın istifadesine sunduk. Ben protokolün, tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.
İmza müjdesi
Sosyal Denge Sözleşmesi için imzayı attıklarının müjdesini veren BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, “Yapılan ilk 5 toplu sözleşmede tavan olarak yüzde 100 oran kabul edilmişti. Memur arkadaşlarımız bunu biliyorlar ve ceplerinde her daim hissettiler. 6’ıncı dönem sözleşmesi için hükümetimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda bu oranı yüzde 120’ye tavan olarak getirdik. Bu büyük bir kazanımdır. Ben Yıldırım Belediyesi’nde çalışan kamu görevlileri adına hassaten Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kamu görevlisi arkadaşlarım, Başkan sizin marifetinize iltifat etmiştir. Siz de bu iltifata marifetinizle, daha çok, daha verimli çalışmayla ve vatandaşa yönelttiğimiz ilgi, alaka ve güler yüzle karşılık verin” dedi. İmza töreni hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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