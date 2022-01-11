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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozluca Mahallesi yeni meydan ve konağa kavuştu

İHA

Kozluca Mahallesi yeni meydan ve konağa kavuştu

İnegöl Belediyesi, Kozluca Mahallesinde mahalle konağı tadilatı ve meydan düzenlemesi yaptı. Eski binanın yıkılmasıyla güzel bir mahalle meydanı oluşturulurken, konakta baştan aşağı yenilenerek modern bir mahalle konağı kazandırıldı.
İnegöl Belediyesi, mahalle konağı tadilatları kapsamında 2021 yılında 7 mahalle konağını yeniledi. Fevziye, Hasanpaşa, Esenköy, Bahçekaya, Hamzabey ve İsaören Mahalle Konaklarının ardından son olarak Kozluca Mahalle Konağı yenilenerek modern bir hale kavuşturuldu. Kozluca Mahallesinde ayrıca konağında yanındaki eski binanın yıkımı yapılarak mahalleye yeni bir meydan da kazandırıldı.
Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan çalışmaları incelemek üzere Kozluca Mahallesini ziyaret etti. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Kozluca Mahallemizde mahalle konağı tadilatıyla birlikte eski bir binanın yıkımı ve meydan düzenlemesi gerçekleştirdik burada. Bu çalışmaları yerinde incelemek ve görmek adına bugün buradayız. Özellikle köyden kırsal mahalleye dönüşen merkezlerimizde eksiklerimizi gidermek adına bazı çalışmalar yürütüyoruz. Muhtarlarımızın talep ve istekleri, mahalle sakinlerimizin ilettikleri doğrultusunda revizyonlar yapıyoruz. Burada da çok güzel bir mahalle konağına, yaz kış oturma alanına kavuşturmuş olduk meydanımızı. Bunlar bizim küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar dediğimiz çalışmalar. Çünkü nihayetinde merkez olan yerler” dedi.
Kırsal mahallelerin eskiye göre daha değerli hale geldiğini de hatırlatan Başkan Alper Taban, “Mahalle konağında kahvehanesinden lavabolarına, muhtarlık odası ve oturma alanlarına kadar meydanla birlikte düzenlendi. Meydanda bir miktar daha açıldığından daha kullanışlı hale geldi. Kırsal mahallelerimizin de eskiye nazaran daha kıymetli olduğunu biliyoruz. Burada da misafirlerimiz olduğunda onları en güzle şekilde ağırlayacağımız mekanlar oluyor bu mahalle konakları. Çalışmanın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kozluca Mahalle Muhtarı İbrahim Bayram ise yapılan çalışma için Başkan Alper Taban ve İnegöl Belediyesine teşekkür etti.

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