Bu şelaleyi, gören hayran kalıyor Onu çeken fotoğrafçılar ödül aldı

Bursa'da öğretmen ve arkadaşı tarafından keşfedilen şelale göreni kendine hayran bırakıyor.

Tabiat meraklısı öğretmen ve arkadaşı Mustafakemalpaşa ilçesinin güzelliklerini ortaya çıkartmak için sürekli dağlarda geziyor. Buldukları güzellikleri fotoğraflayarak bunları herkesin görmesini sağlıyorlar. Öğretmen Ahmet Yordam ve arkadaşı yaptıkları keşif gezisinde, Muradiye Sarnıç köyü mevkiinde bulunan Dağpınar şelalesini keşfetti. Şelale insan şeklindeki kayaların üzerine dökülüyor. Şelaleye bakanlar, altında bir insanın yıkandığını zannediyor. Doğal güzellikler içindeki şelale, araçla gidilmediği, yolları engebeli ve sarp bir yerde bulunduğu için herkes tarafından bilinmiyor. Fotoğrafçılar, çektikleri Dağpınar şelalesi fotoğraflarıyla ödül almayı başardı.

Dağpınar şelalesini arkadaşıyla birlikte keşfettiklerini ifade eden Ahmet Yordam, "Türkiye'nin en güzel şelaleleri bu bölgede. Yüzlerce şelale var, ama en güzel şelalelerden biri Dağpınar şelalesi. Bu şelale ayrı bir atmosfere sahip. Fotoğrafçıların en çok ilgisini Dağpınar şelalesi çekiyor. Bakıldığında altında yıkanan insan silueti var. İnsanı ayrı bir duyguya itiyor. Bu şelaleyi bir arkadaşımla keşfettik. İsmini de biz koyduk. Bizim koyduğumuz isimle anılıyor. Türkiye'nin her yerinden fotoğrafçılar buraya geliyor" dedi.

Şelaleyi öğretmen Ahmet Yordam'la birlikte gezen Ersin ve Yağmur Uslu, "Harika bir şelale. İlçemiz Türkiye'nin en güzel şelalelerine sahip. Buradaki güzellikleri herkes gelip görmeli" şeklinde konuştu.

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