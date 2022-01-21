Bursa'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemi karne töreniyle sona erdi

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Bursa’da 20212022 eğitimöğretim yılının 1. dönemi, Sadettin Türkün Ortaokulunda gerçekleşen karne töreni ile sona erdi.

Vali Yakup Canbolat, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl karne dağıtım töreninde Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerin karnelerini, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın elinden aldıkları törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci ve hayırsever Erol Türkün katıldı.

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