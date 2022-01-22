Üniversitelilerden barınma desteğine teşekkür

Nilüfer Belediyesi’nin, barınma sorunlarına, tesislerinin kapılarını açarak çözüm bulduğu üniversite öğrencileri, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek kendilerine sunduğu imkan için teşekkür ettiler.

Üniversitelerin yeni dönemde eğitime başlamasıyla Bursa’ya başka illerden gelen ancak barınma sorunuyla karşı karşıya kalan öğrencilere, Nilüfer Belediyesi yardım eli uzattı. Nilüfer Belediyesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nin bir bölümünü kız öğrencilere tahsis ederken, Özlüce’de hizmet veren Nilüfer Belediyesi Lions&Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin kapılarını da erkek öğrenciler için açtı. Başka illerden gelip Bursa’da barınma sorunu yaşayan öğrenciler, eğitim yılının birinci döneminin sonuna kadar bu tesislerde konaklama fırsatı buldu. Tesislerde konaklayan üniversite öğrencilerinden Songül Şahan, Hanife Ergün ve İmran Girgin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret ederek, tesislerde konaklayan bütün öğrenciler adına teşekkür etti. Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, tek kişilik ve iki kişilik hijyenik ve konforlu odalarda konakladıklarını, bir çok ihtiyaçlarını da tesislerden karşıladıklarını ifade ettiler.

Nilüfer Belediyesi olarak gençlere büyük önem verdiklerini, gençler için önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Turgay Erdem de, “Bursa Uludağ Üniversitesi, kentimiz sınırları içinde yer alıyor. Bunun sorumluluğunu biliyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Barınma sorunu yaşayan öğrenciler olduğunu duyunca da hemen harekete geçtik. İmkânlarımızdan faydalanabilmeniz için çaba gösterdik. Tesislerimizdeki bazı çalışmalarımızı erteleyerek, kapılarını sizler için açtık. Bugüne kadar 168 gencimiz, tesislerimizde konaklama imkânı buldu. Umarım önümüzdeki yıllarda üniversite öğrencilerinin barınma sorununa köklü çözüm bulunur” dedi.

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