Cevat Kuy Karacabey Belediyespor’da

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor’dan defans oyuncusu Cevat Kuy’u kadrosuna kattı.
Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Etimesgut Belediyespor’dan transfer ettiğimiz Cevat Kuy ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. " dedi.
28 yaşında olan ve Kartalspor altyapısından yetişen Cevat Kuy, Sancaktepe FK, Manavgat Evrensekispor, Çatalca, Sinop, Çayırovaspor, Pazarspor, BÜ Alanya Kestel ve Etimesgut Belediyespor formalarını terletti. Çelik, Etimesgut Belediyespor formasıyla bu sezon 14 maça çıktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.