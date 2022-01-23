Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

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'OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR'

Balıkesir´in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vali Canbolat, "Merkez üssü Balıkesir Ayvacık ilçesi olan ve Bursa'mızda da hissedilen deprem dolayısıyla an itibariyle birimlerimize intikal eden bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Allah Ülkemizi, Bursa'mızı her türlü felaketten korusun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-01-22 23:31:27



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