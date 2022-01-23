Bursa'da yolda kalan araçlara vatandaşlar yardım etti

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Bursa'da kardan dolayı yolda mahsur kalan araç sürücülerine vatandaşlar yardım etti.

Bursa'da etkili olan kar yağışı sonrası yolda mahsur kalan araç sürücülerine vatandaşlar yardım etti. Normal araçların yanı sıra yolda kalan kar küreme aracının zor anları da kameraya yansıdı.

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