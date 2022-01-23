Kar üzerinde bisikletle akrobasi yaptı

Bursa'da kar yolları kapayınca, gençlerden biri bisikletiyle akrobasi gösterisi yaptı.

Bursa'da etkili olan kar yağışı sonrasında, kimi kar topu oynadı, kimi kardan adam yaptı, kimi ise herkesten farkı olduğunu gösterdi. Bisikletiyle kardan dolayı kapalı olan yola çıkan genç, kar üzerinde bisiklete binmenin keyfini çıkardı. Bisikletin önünü de kaldıran genç, yaptığı gösteriyle herkesin yüreğini ağzına getirdi.

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