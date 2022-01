Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu

Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine otobüs ile seyahat eden yolcular Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı. Yolun sabah saat 09.00'da açılması beklenirken, yolcular otobüs içinde beklemeye başladı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, kış lastiği olan binek araçlar haricinde araçların girişine izin verilmemesi üzerine kente gitmek üzere olan şehirlerarası otobüsler yolda kaldı. Bunun üzerine otobüs şoförleri yakın kentteki otogarlara araçlarını çekip beklemeye başladı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali de İstanbul'a gitmekte olan otobüslerle doldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve çeşitli illerden Bursa'ya gelip İstanbul'a hareket etmek isteyen otobüsler, açıklanan kararla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı. Polis ekipleri tarafından otobüslerin terminalden çıkışlarına izin verilmedi. Bursa Terminali'nde kalan yolcular da gerek otobüs içinde gerekse de terminal içinde beklemeye başladı.

'YARIN DA NE OLACAĞI MEÇHUL'

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 4 saattir beklediklerini belirten otobüs şoförü Nurettin Kabak, "Otogar polisi sabah 09.00'a kadar yolların kapalı olduğunu, İstanbul Valiliği'nden kente giriş çıkışların yasak olduğunu belirttiler. Biz de bekliyoruz. Sabah 10.00'da Denizli'den çıktık, 4 saattir buradayız. Yollar açılırsa gideceğiz. Ama erkenden açılması zor. Yarın da ne olacağı meçhul." dedi.

'BEBEKLİ AİLELER DE VAR'

İstanbul üzerinden Lüleburgaz'a gitmek için yolculuk yapan ve Bursa Terminali'nde yolun açılmasını bekleyen Nurdan Tepe, "Denizli'den yola çıktım. Lüleburgaz'a gidecektim. Şu an burada bekliyoruz. 5 dakikalığına diye durduk. Daha sonra bir haber geldi, burada bekleyeceğimize dair. Şu anda bekliyoruz. Otobüsteyiz, bütün yolcular bekliyor. Bebekli aileler de var." diye konuştu.

Yolculardan Tülay Akpınar, "İzmir Karaburun'dan yola çıktık. İstanbul'a gidecektim, ama gidemedik. Yaklaşık 4 saattir bekliyoruz. Sabah 09.00 gibi yola çıkabileceğimizi söylüyorlar ama can sıkıcı bir durum yani. Allah'tan terminalde haber verildi. Yolda mahsur kalsaydık daha kötü olurdu. Şu an yapacak bir şey yok. Otobüste bekleyeceğiz. Yolun açılmasını bekleyeceğiz. Sonuçta ulaşmamız gereken yerler var. Beklemekten başka çaremiz yok. Allah'tan otobüs firması ilgileniyor. Otobüs sıcak soğukta durmuyoruz." dedi.

'SABAHA KADAR BURADA BEKLEYECEĞİZ'

Kızının hastalanması üzerine İzmir'den İstanbul'a gitmek için yola çıktığını ifade eden Gülten Aydın, "Burada kaldık gördüğünüz gibi. Bizi arabadan indirdiler, paketlerinizi alın dediler. Burada sabaha kadar bekleyeceğiz. Bize bir dinlenme yeri göstermediler. Ben engelliyim, kalp pilim var, fakat hiç önemsemediler." ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-01-24 23:14:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.