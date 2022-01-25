Bursa Büyükşehir Belediyespor Kayak-Snowboard Kampları'nda ilk dönem tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde Büyükşehir Belediyespor tarafından çocukların hem kayak sporuyla buluşabilmesi hem de tatil döneminde keyifli zaman geçirme imkanı bulması için düzenlediği KayakSnowboard Kampı’nda ilk dönem sona erdi. 4'er günlük 4 dönem halinde düzenlenecek KayakSnowboard Kampı'nda 716 yaş arasındaki çocuklar eğitim alırken, öğrenciler tatil döneminde kayak sporuyla buluşma imkanı buldular. İlk dönem çalışmalarının tamamlanmasının ardından çocuklar sertifikalarını almanın mutluluğunu da yaşadılar. KayakSnowboard Kampı'nda ikinci dönem çalışmaları da başlarken, üçüncü dönem 2831 Ocak 2022 ve dördüncü dönem ise 31 Ocak3 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KayakSnowboard Kampı kayıtları Hüdavendigar Kent Parkı’nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Binası’nda yapılacak. KayakSnowboard Kampı hakkında detaylı bilgiye ise www.bursabbspor.com veya 0 (224) 7161562 numaralı telefondan ulaşabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.