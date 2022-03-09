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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi kurum içi unvan değişikliği sınavı yapıldı

İHA

İnegöl Belediyesi kurum içi unvan değişikliği sınavı yapıldı

İnegöl Belediyesi’nde Zabıta Müdürlüğü’nün personel yapısını güçlendirmek adına kurum içi unvan değişikliği sınavı yapıldı.
İnegöl Belediyesi, kurum içerisinde farklı norm kadrolarda görev yapan personeller için unvan değişikliği sınavı gerçekleştirdi. İnegöl Belediyesi’nde bir ilk olarak yapılan unvan değişikliği sınavı ile Zabıta Müdürlüğü’nün personel yapısı ile zabıta hizmetlerinde hizmet niteliğini ve standardının yükseltilmesi amaçlanıyor.
Konuya ilişkin İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz içerisinde muhtelif norm kadrolarında görev yapan memur personeller için unvan değişikliği suretiyle zabıta kadrolarına atama yapmak adına ‘Kurum İçi Unvan Değişikliği’ sınavı yapıldı. Zabıta Müdürlüğümüzün personel yapısını güçlendirmek ve zabıta hizmetlerinde hizmet niteliğini ve standardını yükseltmek amacıyla yapılan unvan değişikliği sınavına müracaat süreci tamamlandıktan sonra unvan değişikliği sınavı yapıldı. Belediye zabıta yönetmeliğine istinaden yapılan sınavda adaylar sözlü ve uygulamalı olmak üzere 2 kategoride ölçme ve değerlendirmeye tabi tutuldu.”
“Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları, 657 sayılı devlet memurları kanunu, Mahalli İdareler Temel Mevzuatı konu başlıklarında sözlü sorular yöneltildi. Adaylara uygulama alanında sportif dayanıklılığı ve kondisyonlarını ölçmek amacıyla Yunus Emre Spor Kompleksinde hazırlanan yarış parkurunda fiziki yeterlilik sınavı yapıldı. Ayrıca zabıtanın görev yetki ve sorumlulukları hakkında uygulamaya yönelik değerlendirmeye tabi tutularak sınav süreci tamamlandı. Sınav komisyonunun değerlendirmesi sonucunda alınan başarı sırasına göre nitelendirmemizde münhal bulunan zabıta kadrolarına atamalar gerçekleştirilecektir.”

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