Kocayayla Göleti Sulamasında sona gelindi

Bursa'nın Keles ilçesi Kocayayla Göleti Sulaması inşaatında çalışmaların tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 4 bin 550 dekar tarım alanının ise sulamaya açıldığını söyledi.

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla vatandaşın hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda Türkiye'de 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak halkın istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

Bu kapsamda Kocayayla Göleti’nde gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bursa'nın Keles ilçesi Kocayayla Göleti Sulaması inşaatında çalışmalar tamamlanmış olup toplamda 4 bin 550 dekar tarım alanı sulamaya açılmıştır. Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2021 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine yıllık 13 milyon 520 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin yüzde 100’lük kısmı tamamlanarak çeşitli çap ve basınç sınıfında 22 bin 930 metre boru döşenmesi ve 170 adet sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır" dedi.

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