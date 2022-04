Büyükorhanlı çiftçiye fidan ve tohum desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde; Büyükorhanlı çiftçilere yaban mersini ve gojiberry fidanı, yem bezelyesi, slajlık mısır ve tohumluk fasulye dağıtıldı.

Bursa’da nitelikli tarımın yapılmasını ve çiftçinin daha fazla gelir elde etmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesindeki yetiştiricilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Her zaman çiftçinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Büyükorhan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa ‘yaban mersini ve gojiberry yetiştiriciliği kursu’ düzenledi. Üreticilerin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmesinin amaçlandığı kursa katılan 22 kursiyere sertifikaları törenle verilirken, 20 yaban mersini fidanı ve 20 gojiberry fidanı da katılımcılara hediye edildi. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi, HAGEL ve Büyükorhan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘yem bezelyesi, slajlık mısır ve tohumluk fasulye’ dağıtım törenine geçildi. Törende 80 kişiye 9 bin 300 kilo yem bezelyesi, 70 kişiye 1530 kilo slajlık mısır, 73 kişiye 1000 kilo fasulye tohumu dağıtıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Başkanvekili Fetih Yıldız, gıda ve tarım konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere desteğini sürdürdüğünü söyledi. Bursa’nın 17 ilçesini de ayrı önemsediklerini belirten Fethi Yıldız, her köşesi farklı zenginliğe sahip bir şehirde yaşadıklarını hatırlattı. Verimli topraklarda üretim yapan herkese destek olacaklarını ifade eden Yıldız, “Kursa katılarak sertifika alan çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Altyapıdan üstyapıya, turizmden kültür programlarına kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında, tarıma ve çiftçiye de destek oluyoruz. Dağ yöresi hiçbir zaman ihmal edilmedi. Bursa’nın en güzide yerlerinden birisidir. Yapılan yardımlar çiftçilerin yüzünü güldürecek ve gelecek nesillere ışık tutacaktır. Lütfen topraklarımıza sahip çıkalım ve değerlendirelim. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize her türlü desteğe vermeye hazırız” dedi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, kurumların uyum içerisinde çalışması neticesinde çiftçilerin getirisi fazla alternatif ürünlerle tanışma fırsatını bulduğunu belirtti. Bu tür çalışmalarla hem ülke ekonomisine hem de bölge halkının kalkınmasına katkı sunacaklarını anlatan Korkmaz, “Eğitimi düzenleyen tüm kurumlara ve katılan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Dağ yöresinde yaşayan insanlara yapılan her destek kıymetlidir. Bölgede yaşayan çiftçilerimiz üretim konusunda istekli. Verimli topraklar en iyi şekilde kullanılarak değerlendirilmeli ve başkalarına satılmamalıdır. Çiftçimize her zaman destek olmaya hazırız” diye konuştu.

Büyükorhan Kaymakam vekili Furkan Öztürk, kursu düzenleyen ve tohum dağıtımında bulunan kurumlara teşekkür ederek, çiftçileri tebrik etti. Dağ bölgesine sağlanan desteğin önemli olduğunu anlatan Öztürk, çiftçinin nitelikli tarım yaparak bu şekilde daha fazla gelir edeceğini ve daha fazla insanı tarıma yönlendireceğini söyledi. Verilen desteklerin yöre halkına can suyu olacağına inandığını anlatan Öztürk, dağıtılan her ürünün çok değerli olduğuna dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, son dönemde yaban mersini ve gojiberry üretiminde Bursa'nın önemli yol aldığını ifade ederek, kursa katılan çiftçileri tebrik etti. Tarımsal faaliyetlerin başında gelen hayvancılığı geliştirmek için yem desteğinin önem taşıdığını söyleyen Aygül, sağlanan imkanlarla et ve süt üretiminde kalitesinin artacağını ifade ederek, verilen desteğin üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Çiftçiler adına konuşan Özcan Koray Karagöz, uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptığını, 2016 yılından beri çiftçilikle uğraştığını söyledi. Yaban mersini ve gojiberry üretimine ağırlık verdiklerini ve İstanbul’dan Büyükorhan’a üretim yapmak için geldiklerini anlatan Karagöz, dağ yöresinin katma değeri yüksek bu meyveler için çok uygun olduğunu dile getirdi. Ürünleri kooperatif aracılığıyla önemli zincir marketlere sattıklarını belirten Karagöz, üreticiye destek olan herkese teşekkür etti.

