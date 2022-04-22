Yönetici koltukları çocuklara emanet Hayat Ailesinde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özel Hayat Hastanesi’nde coşkuyla kutlandı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar koltuklarını çocuklara devretti.

Sağlık alanındaki başarıları kadar sosyal ve çevre alanında hayata geçirdiği projelerle Bursa’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından olan Özel Hayat Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın düzenlediği etkinlikle kutladı. Düzenlenen etkinlikle hastane personeli çocuklara çeşitli hediyeler verirken, çocuklar palyaçolar ve müzik eşliğinde eğlendi. Günün anlam ve önemi ile ilgili açıklamada bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, çocukların Türkiye’nin geleceği olduğunun altını çizerek, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. İleride onları yönetici olarak göreceğiz. Çocuklarımız mutlu olursa bizler de mutlu oluruz. Her sene olduğu gibi bu sene de çocuklarımızla bir arada kutladık. Dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

Çocuklara doktorluk mesleği hakkında bilgi veren Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Fatih Özkul “ Doktorluk kutsal bir meslektir. Hasta olan bir kişiyi sağlığına kavuşturmak tarif edilemez bir mutluluk. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımızın sevincine ortak olduysak ne mutlu bize. Özel Hayat Hastanesi olarak sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi 'Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Biz büyüklere düşen görevler ise onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek. Bu hepimizin en asli görevidir. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar koltuklarını çocuklara devretti.

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