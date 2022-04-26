Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da kimliği belirsiz kadın, tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında dövüldü. Saldırganı esnaf uzaklaştırırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, sokak ortasında tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, çocuğun yanında kadını tekme ve yumruklar ile darbetti. Çocuğu olay yerinden uzaklaştıran esnaf, saldırganı da engellemeye çalıştı. Şiddet olayı devam edince çevreden bir kişi, saldırgana vurarak, kadını kurtardı. Darbedilen kadının olayla ilgili polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-04-26 10:07:49
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