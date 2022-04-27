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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Bursa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Keles ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keles'in Karaardıç Mahallesi’nde tarlasından traktörü ile evine dönen iki kişi, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. 16 ARH 011 plakalı traktörü kullanan 70 yaşındaki N.A. kazada yaralanırken, yanında oturan M.D. (75) ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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