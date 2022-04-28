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Yıldırım’a 2 bin 200 metrekare park yapılıyor Yıldırım’a Sakarya Parkı

İHA

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını arttırmaya devam ediyor.

Yıldırım’a 2 bin 200 metrekare park yapılıyor Yıldırım’a Sakarya Parkı

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını arttırmaya devam ediyor.
Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde; 3 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı’nda da çalışmalara başlayan Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçeye 17 adet park kazandırdı ve 31 parkı sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi’nin Millet Mahallesi’ne kazandıracağı yeni parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “‘Sakarya Parkı’ 2 bin 200 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek olup bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunacak. Yıldırım’a değer katacak parkımız açıldığında bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek” dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu çerçevede yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım’ı yarınlara hazırladıklarını söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Daha yeşil bir Yıldırım için büyük düşünüyor ve büyük dönüşüyoruz. 2 bin 200 metrekarelik bir alana yapılacak parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. Yeşil dokusuyla ilçemize değer katacak parkımızı mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.
Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nda çalışmalarımızı tamamladık. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 17 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 31 parkımızı da sil baştan yeniledik. 4 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” diye konuştu.

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