Tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde manevra yaparken ters dönen traktörün altında kalan Ömer Mumcu (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gürle Mahallesi´ndeki zeytinlikte meydana geldi. Ömer Mumcu´nun, Devlet Su İşleri sulama kanalı yakınındaki arazide tarla sürdüğü 16 VM 362 plakalı traktörü, manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Mumcu, sulama kanalı kenarındaki boşluğa devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı. Çevredekiler Mumcu´nun yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinç ile kaldırılan traktörün altında kalan Mumcu´nun yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk babası Mumcu´nun cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-04-28 15:56:05



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