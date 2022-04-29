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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binler aynı sofra etrafında buluştu

İHA

Binler aynı sofra etrafında buluştu

Geleneksel hale gelen iftar çadırında Ramazan ayı süresince binlerce kişi aynı sofra etrafında buluştu.
Hayırseverler ve çeşitli kuruluşların katkılarıyla Görükle’de her akşam kurulan çadırda vatandaşlara 4 kap sıcak yemek sunan Yankı Yemek, sosyal dayanışmanın güzel bir örneğine imza attı. Satış ve Pazarlama Müdürü Seda Çibuk Akçay, bu yıl 12. kez iftar çadırı kurduklarını söyledi. İftar çadırında günde ortalama 500 kişinin sıcak yemekle buluşturulduğunu belirten Akçay, öğrenci yoğunluğu sebebiyle organizasyonu sürekli Görükle’de yaptıklarını dile getirdi. Akçay, “İftar yemeğinden özellikle öğrenciler yararlanıyor. Ayrıca orucunu açmak isteyen vatandaşlar da çadıra gelip yemeğini yiyebiliyor. Ramazan ayı boyunca her gün ortalama 500 kişiye sıcak yemek sunduk. Ancak hayırseverlerin isteğine göre bu sayı bazen bini bile geçiyor. Geleneksel hale gelen iftar çadırı dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor" dedi.
Akçay, çadıra gelen insanların sıcak yemekle orucunu açma fırsatının yanı sıra sohbet ederek tanışma ve kaynaşma fırsatı bulduğuna da değindi. Pandemi sebebiyle iki yıl ara verdikleri iftar çadırını bu yıl yeniden açarak özellikle öğrencilerin bütçelerine az da olsa katkıda bulunduklarını belirten Akçay, “23 Nisan akşamına denk gelen iftar yemeğimize Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’de katıldı. O akşam hem Ramazan coşkusunu hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadık. O akşam çocuklar için oyun alanları da kurarak çok özel bir kutlama gerçekleştirme fırsatı bulduk” dedi.
Akçay gelecek yılda aynı uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, gelecek Ramazan ayında iftar yemeği vermek isteyen hayırseverlerin Yankı Yemekle irtibata geçmelerinin yeterli olacağını sözlerine ekledi.

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