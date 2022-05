'Jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı

Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA)BURSA'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen U.S. (35) yakalandı.

Keles ilçesi, Kocokovacık Mahallesi'nde R.A. (77) kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişinin aradığını, adının hırsızlık olayına karıştığını söylediğini ve evinde arama yapacaklarını bildirdiğini belirterek, jandarmaya haber verdi. Ekipler, para da isteyen şüphelinin bir araçla köye geleceği bilgisine ulaştı ve bu kişinin U.S. olduğunu belirledi. Ekipler, aynı mahalledeki A.K.'nin de 2 altın bileziği ile 1000 lira parasını dolandıran U.S.'yi yakaladı. 14 farklı suçtan kaydı bulunan U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.S. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilezikler ile para da sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Keleş Orhan BOZDEMİR

2022-05-01 16:28:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.