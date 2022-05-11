ÜÇGE depozito iade sistemi iECO ile We-Cycle Fuarında

ÜÇGE, Türkiye'de geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek depozito iade sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünleri ve sistemleri ile 1214 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenecek WeCycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nda yer alacak.

ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, "Türkiye'de geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek depozito iade sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünlerimizi ve sistemlerimizi sergilemek üzere 1214 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenecek WeCycle Fuarı’nda olacağız. Günümüzde büyük bir öneme sahip olan atık sorununa son vermek için, ülkemiz ile birlikte, yerel üretici olarak ilk adımı atıyoruz. Sirius teknolojileri ile geliştirdiğimiz akıllı iECO’lar, çevreci ve verimli yapısının yanı sıra sektördeki ihtiyaçlara göre de geliştirilebilen bir alt yapıya sahip. Üretici, perakende, HORECA ve tüketicinin katkıları ile hem Türkiye, hem de toplum ve çevre açısından kazanım sağlayan bu önemli sistemi, yüzde 100 Türk sermayeli bir firma olarak hayata geçirmiş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.