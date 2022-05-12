Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. O sırada durakta kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra İnegölAlanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kemal Baran (22) yönetimindeki 16 PV 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kaldırıma çarpıp, otobüs durağına daldı. O sırada kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, yaralanan sürücü ise kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-12 18:57:55
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