BTÜ dünya sıralamasında ilk 300’de

Dünya üniversiteleri sıralama endeksi Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması 2022 yılı sonuçları açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Eğitim Kalitesi kategorisinde dünyada ilk 300 üniversite arasında yer aldı.

Glasgow Üniversitesi tarafından yürütülen Times Higher Education (THE), 2022 yılı Etki Sıralamasında, Dünya genelinde 106 ülkeden 1.406 üniversite değerlendirmeye alındı. Times Higher Education Etki Sıralaması, üniversitelerin başarılarını Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda değerlendiren tek performans sıralaması olma özelliği de taşıyor. Bu yıl dördüncü kez açıklanan küresel etki sıralaması çerçevesinde üniversiteler; “araştırma”, “yönetim”, “eğitim” ve “sosyal destekler” olmak üzere dört ana alanda ve 17 alt kategoride değerlendirildi.

Türkiye’den 58 üniversitenin değerlendirildiği Genel Etki Sıralamasında 39 Türk Üniversitesi ilk bin üniversite arasına girdi. Üniversitelerde yürütülen Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlenen ‘17 dünya sorunu’ ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği sıralamanın sonuçlarına, üniversitelerin araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim düzeyleri ile toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri yansıdı. Sonuçlara göre bu sene dünya genelinde Avustralya Batı Sidney Üniversitesi birinciliği elde etti. İkinci sırada ABD’nin Arizona Eyalet Üniversitesi, üçüncü sırada ise Kanada Western Üniversitesi yer aldı.

BTÜ İki Kategoride İlk 30’da Yer Aldı

BTÜ, Times Higher Education (THE), 2022 yılı Etki Sıralamasında iki ayrı kategoride Türk Üniversiteleri arasında ilk otuzüniversitearasında kendine yer buldu. “Eğitim Kalitesi” kategorisinde dünya genelinde ilk 300 üniversite arasında yer alan Bursa Teknik Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında 11. Sırada yer aldı. “Sanayi, Yenilikçi ve Bilimsel Altyapı” kategorisinde ise dünyada ilk 600 arasına giren BTÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında 23’üncü sırayı elde etti. Henüz çok genç bir üniversite olmalarına rağmen önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir; “Kurduğumuz laboratuvar altyapısı, ArGe olanaklarımız, alanlarında uzman öğretim üyesi kadromuz, uluslararası akredite edilmiş İngilizce hazırlık sınıfı eğitim sistemimiz, YÖK onaylı uzun dönem staj programlarımız, girişimcilik eğitimlerimiz, teknoparkımız ile kısa sürede yükseköğretim alanında önemli başarılar elde ettik. Sanayi Doktora Programı Türkiye birinciliği, akademisyenlerimizin aldıkları bilimsel proje destekleri, öğrencilerimizin başta TEKNOFEST olmak üzere teknoloji yarışmalarındaki dereceleri bizleri gururlandırmakta. Tüm bunların yansıra uluslararası alanda da, eğitim kalitesi, sanayi, yenilikçilik ve bilimsel altyapı gibi kategorilerde Bursa Teknik Üniversitesi’nin adını duyurmaktan ve üst basamaklara taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

