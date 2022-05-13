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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem iklim krizi için çağrıda bulundu

İHA

Başkan Erdem iklim krizi için çağrıda bulundu

Eskişehir’de düzenlenen “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması”nın ikinci oturumunda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iklim kriziyle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. İklim değişikliğinin en büyük suçlusunun insan olduğunu belirten Başkan Erdem, “Hepimiz gelecek nesillere karşı sorumluyuz” diyerek herkesi bu konuda adım atmaya çağırdı.
İlki İzmir’de gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması”nın ikinci oturumu Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim krizine karşı yerel yönetimler düzeyinde yapılması gerekenlerin ele alındığı zirveye katılan belediye başkanları, hayata geçirdikleri projeler ve hedeflerini paylaştı. Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde geniş katılımla gerçekleşen toplantıya CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyhan, Karşıyaka, Bodrum Belediye başkanları da katıldı. Buluşmada belediye başkanları ve özel sektörden ilgili kurum temsilcileri, gerçekleştirdikleri ve yıl boyunca uygulayacakları proje ile çalışmaları paylaştı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, 2022 yılını “İklim Yılı” ilan ettiklerine dikkat çekerek Nilüfer Belediyesi’nin hedef ve projelerini anlattı. “İklim dostu kent planlama ve tasarım” başlıklı panelde konuşan Başkan Turgay Erdem, doğanın kıymetinin bilinmediğini ve tahrip edildiğini vurguladı. Erdem, “Şimdi ani iklim olayları, görmeye alışkın olmadığımız hortumlar, fırtınalar, aşırı yağış ile sel felaketleri ve aşırı sıcaklarla karşı karşıyayız. Kuraklık, tarımsal üretimin sağlıksız hale gelişi ve yaklaşan bir gıda krizi gibi birbirine bağlı, zincirleme gelişecek pek çok sorun kapımızda. Bu doğanın suçu değil, Birleşmiş Milletler’in konuyla ilgili raporuna göre iklim değişikliğinin tek suçlusu insan. Hepimiz aynı havayı soluyoruz, aynı topraktan besleniyoruz, aynı suyla yaşama bağlanıyoruz. Hepimiz doğaya karşı ve gelecek nesillere karşı sorumluyuz” dedi.
Toplumda iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak ve kurumsal bir yol haritası çizmek üzere, Nilüfer’de 2022 yılını “İklim Yılı” ilan ettiklerini anlatan Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi, İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayan ilk belediyelerden biridir. Bu çerçevede kentteki karbondioksit salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptık ve 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettik. Kentteki tüm paydaşlarımızı dahil ederek bir çalıştay düzenledik ve ardından “Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı”nı hazırladık. Bu plan; yenilenebilir enerji, ulaşım, tarım, biyoçeşitlilik, su yönetimi gibi birçok konuda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli faaliyetleri içeriyor. Kamu binalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar başlattık. Yapılacak çok şey var. Bu konu sadece yerel yönetimlerin çabasıyla çözülecek bir konu da değil. Topyekün bir mücadele gerekiyor” diye konuştu.
Zirveye ev sahipliği yapan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, insanlığın hayatı kolaylaştıran çalışmalara yönelirken dünya ve çevreyi tahrip ettiğini ifade etti. Merkezi hükümetin bu konudaki duyarsızlığına işaret eden Ataç, “Bizler CHP’li belediyeler olarak bu konuda gereken çalışmalara yıllardır önem veriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için bir dayanışma ağı oluşturduk. Biz insan ve çevre odaklı çalışıyoruz. Başkanlar Sözleşmesi’ne imza attık, İklim Eylem Planı’nı hazırladık. Dünya ve çevreyi korumak elimizde. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız” diyerek herkesi bu konuda sorumluluk almaya çağırdı.
Açılışta konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de iklim kriziyle mücadelenin aciliyetine dikkat çekerek bu konuda duyarlı çalışmalara imza atan belediye başkanlarına teşekkür etti.
Panelde Karşıyaka, Bodrum, Seyhan Belediye Başkanları ile akademisyenler ve alanında uzman kişiler de çalışmalarını, öneri ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

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