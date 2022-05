Kuaförlerden gönüllere dokunan hizmet

Kişisel bakımlarını göremeyen yaşlılar için yüzleri güldüren sosyal hizmet projesini yeniden hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, gönüllü kuaför ve berberlerle gönüllere dokunan bir hizmete daha imza attı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tek başına yaşayan, hasta, yaşlı tüm vatandaşların kişisel bakım, saç kesimi, saç tıraşı hizmetlerini ayaklarına getirerek, kişisel bakım ihtiyacı olan vatandaşların evlerine gelen gönüllü kuaförlerle birlikte, tüm kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Mustafakemalpaşa’nın 131 mahallesinde yaşayan yaşlılara 365 gün elini uzatarak yüzlerini güldüren Mustafakemalpaşa Belediyesi, pandemi dönemi boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşlıların fatura, gıda, ilaç, ambulans gibi birçok alanda ihtiyacını karşılamıştı Bu hizmetlerin yanı sıra, ‘’BİZ GELDİK’’ ekibi ile her pazartesi ve Perşembe günleri pazar yerlerinin başında durarak pazar arkadaşı olarak, alışveriş yapan vatandaşları evlerine kadar bırakan ekip yaşlılar tarafından tam not aldı. 2019 yılından bu yana, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ‘’Bir dokunuşla değişen hayatlar’’ projesiyle hane hane gezip temizlik hizmetini göremeyen vatandaşların hayatlarına dokunan Mustafakemalpaşa Belediyesi, hali hazırda hayata geçirilecek birçok projenin olduğu müjdesini verdi.

Göreve geldiği ilk günden bu güne her fırsatta ve kurduğu her ekibin içerisinde yaşlı, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarını unutmayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ’’Pandemi sürecinde çağrı merkezimize gelen yoğun talepler üzerine kurduğumuz ekip ile yaşlılarla özel olarak ilgilenip, ihtiyaçlarını sorunsuz halledebilmelerini sağladık. Yaşlılar, engelliler, ihtiyaç sahipleri bizim kırmızı çizgimiz. Onların rahatı ve huzuru bizlerin mutluluğu demektir. Projemize gönüllü olarak katılıp isimsiz kahraman olarak bizlerle işbirliği yapan kuaför ve berber arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Projelerimizle birlikte gönüllere dokunmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz’’ dedi.

