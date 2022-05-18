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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da Bursa fırtınası esti

İHA

Adana’da Bursa fırtınası esti

Türkiye Kano Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ‘Durgunsu Kano 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çukurova Üniversitesi Kupası ve SEM Yarışları’ Adana'da tamamlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da elde ettikleri derecelerle yine göz doldurdu.
1617 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 4 il, 14 kulüpten toplam 64 sporcu, çeşitli kulvarlarda kıyasıya rekabet etti. Türkiye Kano Federasyonu, Çukurova Üniversitesi ve Sarıçam Belediyesi tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen organizasyonda sporcular gençler, yıldızlar, minikler ve mini minikler kategorilerinde mücadele ederlerken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yarışları 25 madalya ve 2 kupayla tamamladı.
Yarışların ilk gününde 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ikinci gün 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8, üçüncü gün ise 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazanırlarken, organizasyonu 25 madalyayla kapattı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarışlarda erkeklerde ve kadınlarda da ikincilik kupası kazanmayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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