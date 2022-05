Bursa'daki bayram kutlamalarında Can Bonomo gençleri coşturdu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Can Bonomo ve Sattas konserleriyle coşkunun arttığı kutlamalarda konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "En umutsuz zamanlarda Atatürk´ün Gençliğe Hitabesi´ni hatırlayın" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a ayak bastığı 19 Mayıs 1919´un 103'üncü yıl dönümü Nilüfer ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´nda düzenlenen yürüyüşle başladı. 'Bugün, yarın ve daima gösterdiğin yolda yürüyoruz' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde sona erdi. Cumhuriyet Meydanı´ndaki kutlamalar ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

'GENÇLİK CESARETTİR, UMUTTUR'

Burada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 9 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını 2 yıl aradan sonra alanlarda gençlerle birlikte kutlamanın mutluluğu yaşadığını söyledi. Erdem, "19 Mayıs çok değerli bir sembol. 19 Mayıs 1919´da Mustafa Kemal´in Samsun´a ayak basışıyla bizim Kurtuluş Savaşı´mız da fiilen başlamıştır. O nedenle 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biridir ve Atatürk, mücadele ruhunun şahlandığı, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı o günü, Türk gençliğine armağan etmiştir. Çünkü, gençlik cesarettir, umuttur ve bütün devrimler o cesaretin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti işte o cesarete, o mücadele ruhuna emanet edilmiştir" dedi.

'EN UMUTSUZ ZAMANLARDA ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ HATIRLAYIN'

Yaşam koşullarının herkesi zorladığını ifade eden Turgay Erdem, "İş arıyorsunuz, aş arıyorsunuz ama kapılar birer birer yüzünüze kapanıyor. Bu ülkede umut bulamayan gençlerimiz başka ülkelere gidiyorlar. Ama en umutsuz zamanlarda Atatürk´ün Gençliğe Hitabesi´ni hatırlayın. Atatürk yıllar öncesinden bugünleri görerek siz gençleri uyardı ve bir vazife verdi. O vazife için muhtaç olduğunuz gücü nerde bulacağınızı da söyledi. Hatırlıyor musunuz, geldikleri gibi giderler demişti. Bugün de gidecek olan siz değilsiniz. Bizler Atatürk´ün devrimlerinin izinde, gençlerimizle omuz omuza bir çift mavi gözün ışığında aydınlık yarınlara yürüyoruz. Gençliğin özgürlük ruhuna, cesaretine, umut ve mücadele gücüne güveniyoruz" diye konuştu.

SATTAS VE CAN BONOMO VATANDAŞLARI COŞTURDU

Nilüfer´deki kutlamalar Sattas grubunun konseri ile devam etti. Grup üyeleri seslendirdikleri parçalarla alanı dolduranlara bayram coşkusunu yaşattı. Gecenin ikinci bölümünde de sevilen sanatçı Can Bonomo sahneye çıktı. Sevilen sanatçı şarkılarıyla etkinliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

