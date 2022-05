Gençoğlu’na meclis kararıyla “Onursal Vatandaşlık” verildi.

19841989 dönemlerinde Bulgaristan Türklerine yapılan baskı ve zulümlere karşı Bulgaristan Türklerinin özgürlük ve demokrasi için cesur ve onurlu mücadelesinin sembol günü olan 19 Mayıs 1989’un 33’üncü yıl dönümünde BALGÖÇ Kurucu Genel Başkanı ve Balkanların ‘Mümin Aga’sı Mümin Gençoğlu’na Cebel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tek maddelik özel oturumla onursal vatandaşlık verildi.

Bulgaristan Türklerinin asimilasyon ve soykırıma karşı başkaldırışının simgesi olan 19 Mayıs 1989 direnişinin 33’üncü yılı, Bulgaristan’ın Cebel kentinde düzenlenen törenle anıldı. Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin ev sahipliğinde düzenlenen anma töreninde; Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile BALGÖÇ, BGF ve BRGK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

“Tüylerim diken diken oldu”

Cebel Belediye meclisinde gerçekleştirilen özel oturum sonrası düzenlenen törende konuklara İngilizce ve Türkçe yaptığı konuşma ile seslenen BALGÖÇ, BGF ve BRGK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, “Beni hayatımda çok heyecanlandıran iki olay oldu. Biri, bu asimilasyonun tüm dünyaya duyurulması için Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Hofburg Sarayı’nda Avrupa Güvenlik İşbirliği Toplantısı’nda rahmetli babam ve dava arkadaşlarımızda yaptığımız basın toplantısında dünya basınının önde ajansları önünde asimilasyonu tüm dünyaya duyurduğumuz ingilizcebasın toplantısı sırasında tecrübesiz halimle onlara cevap vermeğe çalıştığım zaman. Diğeri ise şu an. Cebel’in topraklarına girdiğim an tüylerim diken diken oldu. Rahmetli babam nurlar içerisinde yatsın, bu camiaya çok önem veren,doğduğu toprakları hiçbir zaman unutmayan vefalı bir insandı. Bu davaya gönül vermiş birisi olarak kendisini şükran ve özlemle anıyorum, mekanı cennet olsun. Bu, benim şahsım, ailem ve camiam için çok büyük bir onur, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cebel’in yaşadığı değişimle bir Avrupa kenti haline geldiğine de dikkat çeken Gençoğlu, “Bu şehri, bir Avrupa şehri haline getiren Necmi Ali kardeşimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan tarihinde kara leke

Gençoğlu, 19 Mayıs Cebel Demokrasi ve Özgürlük Bayramı törenlerinde yaptığı konuşmada ise “Demokrasi ateşinin yakıldığı bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Dostumuz, komşumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan’ın tarihinde bir kara leke olarak gördüğümüz olaylar maalesef başımıza geldi. Her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olan kardeşlerimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde bulunduğumuz topraklardan kopartılarak yoğun bir göçe zorlandılar. Bugün, bu asimilasyona uğrayan ve yoğun göçe maruz kalan kardeşlerimiz hür iradeleriyle hiçbir engel ile karşılaşmadan hem doğup büyüdüğü, hemde yaşadığı topraklarda seçme, seçilme ve yaşama hakkına sahip olmaları gerekiyor. Bugün bunun en güzel örneği. Sabah Cebeldeki bayramı kutlayıp, öğleden sonrada 19 Mayıs bayramımızı ülkemizde kutlayabilmeliler. Bugün, şahsım, ailem ve hepimizin agası olan Mümin Aga’mız için de çok anlamlı bir gün. Sevgili belediye başkanımız ve meclisi, ailemizi onurlandırarak rahmetli babama bugün Cebel’in onursal vatandaşlığını verdiler. Bundan büyük onur duydum. Buraya gelirken çok heyecanlandım, ayaklarım kalbim titredi. Bu güzellikleri gördüm, sizleri özlemişim” diye konuştu. Konuşmaların ardından Cebel’de inşası tamamlanan eserlerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

“Bu onurlu direniş unutulmayacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’den kucak dolusu selam getirdim, Uludağ’dan muhabbet getirdim, Palandöken’den hürmet getirdim Akdeniz’den selam, Karadeniz’den selam getirdim” dedi. Ala, Bulgaristan’da komünist rejimin açtığı yaraların sızısının sürdüğünü ancak 33 yıl önce başlatılan bu onurlu direnişin asla unutulamayacağını ve tarihe altın harflerle kazındığını dile getirdi.

Efkan Ala ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu özel gün için gönderdiği kutlama mesajını da okudu. Erdoğan yaptığı açıklamada barışçıl Mayıs eylemlerinin 33. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Özgürlük için canını veren kahramanlara minnettarız." dedi.

Törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkökde 1989 Mayıs olaylarının 33. yıldönümünde Cebel Günü’nü içtenlikle kutluyorum. Gençoğlu’na verilen onursal vatandaşlıktan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek “Mümin Agamıza verilen bu anlamlı onursal vatandaşlık, inşallah ileride bizlere de nasip olur” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ise, Bulgaristan’daki demokratikleşme süreci dahil birçok süreçlerde gerek Bulgaristan’ın Nato’ya girişive gerekse Avrupa Birliğine katılımının kendilerinin hükümet ortağı olduğu dönemde gerçekleştirildiğini belirterek birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemini belirtti.

