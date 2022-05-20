Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu

Bursa'da 4 yaşındaki Hafza Yılmaz fenalaşarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen minik Hafza’nın ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.



Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah ve Sümeyra Yılmaz çiftinin 4 yaşındaki kızları Hafza Yılmaz, dedesinin evinde kuzenleri ile birlikte oyun oynadığı esnada birden fenalaştı. Özel bir sağlık kliniğine götürülen Hafza, kalp atışları yavaşlayınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda yapılan müdahale ile kalbi yeniden atmaya başladı. Hastaneye geldiğinde kalbi tekrar duran Hafza, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların uzun süren müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Hafza Yılmaz’ın ölüm haberi hastaneye gelen baba Emrah Yılmaz ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Anne Sümeyra kızının ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. 4 yaşında hayatını kaybeden Hafza Yılmaz’ın ölümü ile ilgili Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Henüz 4 yaşında kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren Hafza Yılmaz’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumundan öğlen saatlerinde alınan minik Hafza’nın cenazesi ailesinin yaşadığı Örnekköy Mahallesi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hafza gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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