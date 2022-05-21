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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da Fatma Turgut coşkusu

İHA

Bursa’da Fatma Turgut coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen seri konserler Fatma Turgut konseriyle devam etti. Yunuseli Havaalanına akın eden yaklaşık 60 bin kişi, Fatma Turgut’un şarkılarıyla unutulmaz bir akşam geçirdi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere özel, tiyatro, espor, sokak basketbolu ve konser etkinlikleriyle Bursa'da tam bir bayram havası esiyor. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen seri konserler de Bilal Sonses ve Reymen’in ardından Fatma Turgut’un unutulmaz performansıyla devam etti. Dj Bahadır Gümüşsu'nun performansıyla başlayan programda sahne alan Fatma Turgut, ‘Unuttum Gitti’, ‘Hata’, ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’, ‘Dünyalar Senin Olsun’, ‘Ben Vardım’, ‘Elimde Dünya’, ‘İlkbahar Kıyamet’ gibi sosyal medyada tıklanma rekorları kıran şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Konsere katılan yaklaşık 60 bin kişi, kendilerini müziğin ritmine bırakarak unutamayacakları keyifli bir akşam geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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