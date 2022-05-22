Uykusuz araç kullanmak, alkollü araç sürmek kadar tehlikeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uykusuz araç kullanmak, alkollü araç sürmek kadar tehlikeli

İHA

Uykusuz araç kullanmak, alkollü araç sürmek kadar tehlikeli

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, tatilinde yola çıkacak sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Yapılan araştırmalarda uykusuz direksiyon sallamanın alkollü araç sürmekten hiç farkı olmadığının gözler önüne serildiği hatırlatıldı. Uykusuzluğu gidermek için kahve içmek, cam açmak gibi önlemlerin de çözüm olmadığı vurgulandı.
Havaların ısınmasıyla milyonlar, pandemi sebebiyle son iki yıldır gidemedikleri memleketleri için yola düşmenin planını yapıyor. Bu sene, tatil trafiğinin geçen iki yıla oranla rekor düzeyde artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, resmi internet sitesinden araç sürücülerine bir dizi uyarılarda bulundu. Başkanlık, uykusuz ve yorgun araç kullanmanın tehlikesinin farkında yeterince olunamadığına dikkat çekti. Toplumun 'alkollü araç kullanmanın' ne kadar tehlikeli olduğunun bilincinde olmasına rağmen, uykusuz direksiyon sallamanın riskinin yeterince algılanmadığı belirtildi.
Uyarıda şu cümlelere yer verildi:
"Birçok kişi alkollü araç kullanmanın ne kadar tehlikeli olduğunun bilincinde ve farkında olmakla birlikte, yorgun ve uykusuz araç kullanmanın da en az alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli olduğu ve en önemli kaza sebeplerinden biri olduğu gerçeğini yeterince bilmemekte ya da göz ardı etmektedir. Oysa, uykusuzluk, tıpkı alkol ve uyuşturucunun etkisi altındayken olduğu gibi sürücülük performansını olumsuz etkilemekte ve ciddi trafik kazalarına sebep olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre, kendileriyle mülakat yapılan ağır vasıta sürücüleri en önemli kaza sebepleri olarak, alkollü iken araç kullanmak yüzde 23.5, hatalı sollama yapmak yüzde 22, yorgun ve uykusuz araç kullanmak yüzde 17.1 olarak belirlenmiştir. Direksiyon başındayken yorgunluk ve uykusuzluğun; 'Gözlerin karıncalanması, ensede gerginlik, sırt ağrıları, esneme, başı dik tutmakta güçlük çekilmesi, gözleri belirli bir noktaya odaklamada güçlük çekilmesi, trafik işaretlerinin atlanması ya da hatırlanmaması' gibi belirtileri vardır. Araştırmalar göstermektedir ki, genelde ortalama 16 saatten fazla uykusuz kalma sonucunda sürüş performansında önemli derecede bozulmalar başlamakta ve trafik güvenliği açısından da ciddi tehlikeler başlamaktadır. Bir araştırmada kazaya sebebiyet veren sürücülerin aynı kazaya karışan diğer sürücülere göre kaza öncesi uyku sürelerinin daha kısa olduğu bulunmuştur."
Uykusuz ve yorgun araç kullanmaya karşı alınacak önlemlerin ya doğrudan uykusuz araç kullanmamayı hedefleyen ya da uykusuzluk meydana geldikten sonraki durumu düzeltmeye yönelik olduğu dile getirildi. Yeterli uyku uyuyarak uykusuzluğu önlemenin, herhangi bir telafi edici önlemden hem daha kolay ve daha etkili olduğu hatırlatıldı. Uyarıda, "Uyku geldikten sonra alınan önlemlerin etkisi çok fazla sürmemektedir. En fazla sürücülerin uyuyabilecek bir yer bulmalarına yetecek kadar bir süre için etkili olabilmektedir. Kahve içmek, radyo dinlemek, araçtan inip kısa bir yürüyüş yapmak, camı açmak gibi geçici önlemler kesinlikle iyi bir uyku alışkanlığının yerini almamalı ve uykusuz sürücülerin varacakları yere güvenle varmalarını sağlayacak etkili stratejiler olarak algılanmamalıdır" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vücuttan ödem atmaya yardımcı 10 etkili öneri
YEREL HABERLER Vücuttan ödem atmaya yardımcı 10 etkili öneri
Annesinin terk ettiği kediye köpek sahip çıktı Minik kedi anne şefkatini köpekte buldu
YEREL HABERLER Annesinin terk ettiği kediye köpek sahip çıktı Minik ...
Bu bitkiler sinek ve böcekle besleniyor, büyük rağbet var
YEREL HABERLER Bu bitkiler sinek ve böcekle besleniyor, büyük rağbet ...
Bursaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız takıma veda etti
YEREL HABERLER Bursaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Uğur Kaan ...
Mustafa Er'den sert açıklama
YEREL HABERLER Mustafa Er'den sert açıklama
Recep Yazıcı: “Türk futbolunda öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Recep Yazıcı: “Türk futbolunda öz kaynaklara dönmemiz ...
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Menemenspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Menemenspor: 0
Bursaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-0
YEREL HABERLER Bursaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-0
Bursaspor - Nasadoge Menemenspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Nasadoge Menemenspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Nasadoge Menemenspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Nasadoge Menemenspor (FOTOĞRAFLAR)
Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans ...
Minik Akif için jet seferberlik Fransa’dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa’da tedavi olacak
YEREL HABERLER Minik Akif için jet seferberlik Fransa’dan ambulans ...
Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular
YEREL HABERLER Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular
Osmangazi’de basketbol coşkusu Dündar gençlerle potada buluştu
YEREL HABERLER Osmangazi’de basketbol coşkusu Dündar gençlerle ...
Bursa’da Fatma Turgut coşkusu
YEREL HABERLER Bursa’da Fatma Turgut coşkusu
Bursa'da üniversite yolunda gençlere tam destek
YEREL HABERLER Bursa'da üniversite yolunda gençlere tam destek
Usta yazar Tanpınar’a Osmangazi vefası
YEREL HABERLER Usta yazar Tanpınar’a Osmangazi vefası
Ortak geçmiş, zengin kültür
YEREL HABERLER Ortak geçmiş, zengin kültür
Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi
HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda Bursa rüzgarı
YEREL HABERLER HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda Bursa rüzgarı
Polis yeleği kullanan suç örgütü üyelerinin 56 yıla kadar hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Polis yeleği kullanan suç örgütü üyelerinin 56 yıla ...
Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda Türk sağlık turizmini tanıttılar
YEREL HABERLER Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda Türk sağlık ...
Yargıtay: Emekli ikramiyesi, mirastan sayılmaz Yargıtay'dan mirasçılara müjde
YEREL HABERLER Yargıtay: Emekli ikramiyesi, mirastan ...
Liseli öğrenciler Uludağ'ın ormanlarını temizledi, bulduklarına kendileri de inanamadı
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler Uludağ'ın ormanlarını temizledi, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.