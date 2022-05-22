Bursa'da kaza: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da yolda giden otomobilin önüne aniden otomobil çıkması sonucu kafa kafaya çarpışan araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 H 5375 plakalı otomobil sürücüsü 34 yaşındaki S.M.U. yolda ilerlerken, 16 U 6287 aracın sürücü koltuğunda oturan 62 yaşındaki R.Ö. aracıyla kontrolsüz şekilde yola çıktı. İki araç çarpışma sonucu kullanılamaz hale gelirken, araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.