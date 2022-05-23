İnegölspor'da Başkan Ademoğlu güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegölspor'da Başkan Ademoğlu güven tazeledi

İHA

İnegölspor'da Başkan Ademoğlu güven tazeledi

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor olağan kongresi 3. oturumda gerçekleştirildi. Yapılana kongrede tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Kani Ademoğlu, güven tazeledi. Kongrede yönetime, şirtketleşme yetkisi de verildi.
3 Milyon borç kaldı
20212022 sezonunda kulübün 2 Milyon 645 bin TL borcu olduğu açıklandı. Borç, önümüzdeki sezona devredildi.
İnegölspor kongresi bugün Beşinci Mevsim Kongre Salonunda gerçekleşti.
Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongrede konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "10 Ağustos 2020 tarihinde devraldığımız, pandemi’nin gölgesinde sıkıntılar ile başladığımız ve son zamanlardaki ekonomik çalkantılar ile sonuna getirdiğimiz bu kutsal görevimizi her zaman layıkıyla yapmaya özen gösterdik, alnımızın akı ile bugünlere getirdik, hiç kimseyi incitmedik, kırmadık, verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmeye çalıştık. Bu süre zarfında her zaman yanımızda olan sayın İnegöl kaymakamımıza, İnegöl Belediye Başkanımıza, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İnegöl OSB başkanımıza, İnegöl Ticaret Odası Başkanımıza, Mobiliyum AVM başkanımıza, çeşitli STK başkanlarımıza ve İnegölspora gönül veren tüm esnaf arkadaşlarımız ve taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
2 yıllık görev süremizin özellikle birinci yılında belirli bir program çerçevesinde kısıtlamalar ile kulübümüzün borcunu minimize etmeye çalıştık. Pandemi’den dolayı artan masraflarımıza ve azalan gelirimize karşın her zaman dile getirdiğimiz mali iyileştirme programımızı yerine getirdik. Sportif olarak çok başarılı olamasak ta kulübümüzün geleceği için önemli olan mali disiplini sağlayarak ikinci yılımıza girdik. İkinci yılımızda kurmuş olduğumuz daha güçlü kadro ile ligin son haftalarına kadar PlayOff potasını kovaladık. Gönül isterdik bugün takımımız PlayOff müsabakalarını oynuyor olsun ama maalesef olmadı. Son olarak dile getirmek isterim ki bu görev gerçekten çok önemli ve değerli olduğu kadar zor ve meşakkatli bir görevdir. Yeri geldi işimizden, yeri geldi ailemizden uzak kaldık, bazen maddi anlamda bazen de manevi anlamda yorulduk ve yıprandık ama hiçbir zaman yılmadık ve usanmadık. Özellikle ev sahipliği yaptığımız maçlarda gelen takımları, yöneticileri, misafirleri şehrimize ve camiamıza yakışır şekilde ağırladık, kulübümüzün saygınlığını yükselttik ve dolayısıyla da gittiğimiz deplasmanlarda aynı saygı ve misafirliği gördük. Bugün bu kutsal göreve yeniden talip oluyoruz ve siz değerli kongre üyelerimizin desteği ile 2 yıl boyunca geçmişten çıkardığımız dersler ile daha tecrübeli bir şekilde görevi sürdüreceğiz." dedi.
BORCU ÖDERİZ DEDİ
Söz alan başkan adayı Mehmet Canalp 15 günlük sürede İnegölspor camiasında yaşananlara bir açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra Canalp yönetim listesini divana sunarak Kani Ademoğlu lehine çekildiklerini belirtti. Canalp amaçlarının sadece İnegölspor'un sahipsiz olmadığını göstermek olduğunu ötekileştirilmenin ve yok sayılmanın doğru olmadığını belirterek, kalan 2.5 milyon TL borcu üstlenmeyi istediklerini söyledi.
Söz alan Amigo Tevfik Taşkın İnegölspor’un ayaklar altına alınacak bir camia olmadığını belirterek, İnegölspor’un herkesin olduğunu kimsenin İnegölspor ile sosyal medyada alay edemeyeceğinin altını çizdi.
Dilek temennide söz alan Mehmet Turan ise İnegöl Belediye başkanı ile Remzi Cinoğlu ile yapılan görüşmeyi açıkladı. Başkan Taban’ın Yavuz Uğurdağ’a İnegölspor görevini verdiğini iddia etti.
Söz alan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 38 yıldır İnegölspor ile büyüdüğünü, taraftarlık görevini de yöneticilik görevini de yerine getirdiğinin altını çizdi.
DERTLENİYORUM
Kendisine görev verildiği yönünde iddialara da yanıt veren Uğurdağ, "Bana güvenenlerin haricinde hiçbir kişi veya kurumdan İnegölspor’a sahip çık denmemiştir, görev verilmemiştir görev tevdi edilmemiştir. Ben bu şehri yönetenlerle İnegölspor sevdalıları ile bu süreci konuştum. İnegölspor olduğunda ben dertleniyorum." dedi.
İnegölspor’un bütçe sorunu olmadığını söyleyen Bursaspor Başkan yardımcısı Talha Timur Han “İnegölspor kimine unvan verdi makam verdi, bu şehirde kazananların bu şehirde İnegölspor’a  destek vermek zorunda. İnegölspor'un 1984 yılının ruhunu getirmesi lazım bunları konuşmamız lazım. O ruh geri gelmedikçe bütçe ile bu iş olmaz o ruhun geri gelmesi lazım” dedi.
Yapılan açık oylamalı seçimde Başkanlığa yeniden Kani Ademoğlu getirildi.
Ademoğlu Başkanlığındaki yönetim kuruluna şu isimler seçildi; Abdurrahman Maksutlar, Ahmet Bayhan, Ali Ezim, Ali Şahin, Aziz Bolat, Aziz Sezikli, Bekir Ergün, Burak Gönül, Burhan Serbest, Cavit Ünalan, Cihan Bozacılar, Cüneyt Öztürk, Enes Özer, Hüseyin Tuna, İbrahim Işıkoğlu, Korhan Kaynakçı, Mehmet Özdamar, Mevlüt Karatay, Mustafa Arıcı, Mustafa Şeşka, Nuhi Solak, Ozan Can, Rıdvan Kocaağa, Sedat Esadi, Serkan Bak, Serkan Deyirmenci, Sinan Taylan, Tufan Tutum, Turgut Başdinç, Volkan Kardaş.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süleyman Çelebi Bursa’da anıldı
YEREL HABERLER Süleyman Çelebi Bursa’da anıldı
Gürsu İsabey yolu genişliyor
YEREL HABERLER Gürsu İsabey yolu genişliyor
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde Gökhan Dinçer güven tazeledi
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde Gökhan ...
Hazır yemek fiyatları otomatik zamlanacak BUYSAD Başkanı Dönmez, zor durumdaki sektörün eskalasyon sistemine geçeceğini söyledi
YEREL HABERLER Hazır yemek fiyatları otomatik zamlanacak BUYSAD ...
Pınar Süer Kestel’de sahne aldı
YEREL HABERLER Pınar Süer Kestel’de sahne aldı
Karacabey Uçurtma Şenliğine rekor katılım
YEREL HABERLER Karacabey Uçurtma Şenliğine rekor katılım
İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu
YEREL HABERLER İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu
Dünya ev tekstili sektörünün kalbi İstanbul’da attı HOMETEX’e 5 günde 170 bin ziyaret
YEREL HABERLER Dünya ev tekstili sektörünün kalbi İstanbul’da ...
Dört haftadan uzun süre ishali devam edenler dikkat
YEREL HABERLER Dört haftadan uzun süre ishali devam edenler dikkat
‘Eyvah Deliriyorum ben haberin olsun’ oyunu kahkaya boğdu
YEREL HABERLER ‘Eyvah Deliriyorum ben haberin olsun’ oyunu kahkaya ...
Yıldırım’a 5 yıldızlı spor tesisi
YEREL HABERLER Yıldırım’a 5 yıldızlı spor tesisi
Bursa'da Arkeoloji Günleri başladı
YEREL HABERLER Bursa'da Arkeoloji Günleri başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice ...
Osmangazi’den eğitime ‘özel’ destek
YEREL HABERLER Osmangazi’den eğitime ‘özel’ destek
"Uyuma" Bursa Bursa polisinden "uyuma", "en iyi narkotik polisi anne" ve KADES vurgusu"
YEREL HABERLER "Uyuma" Bursa Bursa polisinden "uyuma", "en iyi ...
İnegöl’de Türk Mutfağı Haftası gençlerle kutlandı
YEREL HABERLER İnegöl’de Türk Mutfağı Haftası gençlerle kutlandı
Potanın yıldızları Osmangazi’de buluştu
YEREL HABERLER Potanın yıldızları Osmangazi’de buluştu
HOMETEX’in gözdesi Bursa İpeği
YEREL HABERLER HOMETEX’in gözdesi Bursa İpeği
Derya Uluğ'dan Bursa'da konser
YEREL HABERLER Derya Uluğ'dan Bursa'da konser
“Uni Uçuş Günleri”nde dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER “Uni Uçuş Günleri”nde dereceye girenler ...
Hırsızlar tarlaları kurak bıraktı Sulama pompalarının elektrik tesisatı hırızlar tarafından çalınınca binlerce dönüm arazi susuz kalıp kurudu. Çiftçi susuz kalınca belediye ekipleri taşıma suyla tarlaları suladı
YEREL HABERLER Hırsızlar tarlaları kurak bıraktı Sulama pompalarının ...
Nilüfer Oda Orkestrası’ndan muhteşem konser
YEREL HABERLER Nilüfer Oda Orkestrası’ndan muhteşem konser
Gemlik İzmir arasında gençlik köprüsü
YEREL HABERLER Gemlik İzmir arasında gençlik köprüsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.