GUHEM Milli Uzay Programı’nın kilometre taşlarından biri haline geldi

Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı eğitim merkezinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Milli Uzay Programı’ndaki uzay farkındalığı ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesi hedefinde yeni bir kilometre taşı haline geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİ TAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM, genç kuşağın uzay ve havacılık faaliyetlerindeki farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçti. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı’nın hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için çalışmalarını hızlandıran merkez, Türkiye’nin uzay ligine taşınması için 7’den 70’e herkese uzay ve havacılık merakı aşılamaya devam ediyor.

"GUHEM gibi yatırımlar uzay çalışmalarının cazibesini artırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından Türkiye'nin uzay arenasındaki önemli hamlesini kamuoyu ile paylaşarak Cumhuriyetin 100. yılında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıkladı. Türkiye’nin Milli Uzay Programı hedeflerini ilk kez 9 Şubat 2021’de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında GUHEM’e de yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk bilim merkezi GUHEM’in 2020 yılında hayata geçtiğini belirterek, bu tür yatırımlarla uzay çalışmalarının gençler ve araştırmacılar nezdinde cazibesinin artmasını amaçladıklarını vurgulamıştı. Bu açıklamaların ardından merak uyandıran GUHEM, Türkiye’nin uzay politikalarında gelecek hedeflerine yeni bir vizyon kazandırmak için her yaştan insana uzay ve havacılığı öğretiyor.

Bir vizyon projesi olarak Bursa’da hayata geçen GUHEM, kente bilim ve teknoloji ile birlikte kültürel değer de katıyor. Merkez Bursa’yı ziyaret eden önemli isimlerin ilk adreslerinden biri haline geldi. GUHEM, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yanı sıra birçok farklı ülkenin büyükelçilerini ve diplomatik misyon temsilcilerini ağırladı.

13 bin 500 metrekare alanda kurulan GUHEM’de tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, Havacılık Eğitim Merkezi, Uzay İnovasyon Laboratuvarı, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı, Matematik, Robotik Kodlama, Uzay, Havacılık Atölyeleri yer alıyor. Günde bine yakın ziyaretçi ağırlayan merkezde bilim iletişimcileri tarafından havacılığın tarihinden roketlere, güneş sisteminden galaksilere kadar önemli bilgiler aktarılıyor. Ayrıca mimarisiyle de dikkat çeken GUHEM, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards) "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül aldı.

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