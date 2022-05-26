Osmangazi’de Gençler Şenlikte Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde düzenlenen kültür şenliğinde gençlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde Nilüferköy Camii’nde gerçekleşen şenliklere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa İl Müftü Yardımcısı Dr. İbrahim Özler, AK İl ve İlçe Yöneticileri, Nilüferköy Mahalle Muhtarı Burhan Mandacı, Nilüferköy Camii İmam Hatibi Mehmet Topaloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlerin milli ve manevi değerler ile yetişmesinin önemine dikkat çekerek, “Bizler belediye olarak birçok yatırım yapıyoruz. Fiziki olarak ilçenin dört bir yanında yollar, parklar, binalar, kültür merkezleriyle donatırken, bu hizmetleri sosyal ve edebi çalışmalarla taçlandırıyoruz. Bu çalışmalarda kurumlarımızla birlikte hareket etmek, bizleri daha fazla güçlendiriyor. ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi, bunun en güzel örneğidir. Her şey evlatlarımız ve vatandaşlarımız için. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Programımız hayırlara vesile olsun” dedi.

Nilüferköy Mahalle Muhtarı Burhan Mandacı da Nilüferköy Diyanet Gençlik Merkezi’nde yapılan proje sayesinde öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki duygularının geliştiğini söyledi. Mandacı, desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projede yer alan Mukaddes Yazıcılar Ortaokulu’nun 5 ile 6’ncı sınıf öğrencileri, Şubat ayından bugüne kadar hazırladıkları çeşitli etkinlikleri katılımcılar için sergiledi. Başkan Dündar çocuklarla tek tek ilgilenirken, küçük büyük demeden herkesin doyasıya eğlendiği şenlik, açılan stantlarla daha da renklendi.

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