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Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun "Ucuz cep telefonu tedarik ediyorum" diyerek vatandaşı 3 milyon dolandırdı

İHA

Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun "Ucuz cep telefonu tedarik ediyorum" diyerek vatandaşı 3 milyon dolandırdı

Bursa'da "Ucuz cep telefonu temin ediyorum" deyip insanları inandırarak kurduğu saadet zinciri ağında, şu ana kadar tespit edilen yedi kişiyi 3 milyon lira civarında dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı.
Çeşitli zamanlarda gündeme gelen saadet zinciri dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Ucuz cep telefonu tedarik ederek, bunların ticaretini yaptığını iddia eden E.D. (33), zincire kayıt olmak ve yeni müşteri getirmek karşılığında ticaretten pay alacağını öne sürdüğü kişiler üzerinden kâr payı dağıtmaya başladı. Son dönemde de kâr payı dağıtmaması üzerine de konu mahkemeye intikal etti.
Konunun Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesinin ardından, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yapılan soruşturmada, zanlı kadının İ.Ö.'den 421 bin TL, Ö.Ş.'den 20 bin TL, Ö.S.F.'den 10 bin TL, Y.Ş.'den 200 bin TL, R.D.'den 1 milyon TL, K.P.'den 650 bin TL ve S.O.'dan ise 185 bin TL aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlı, "Kamu Kurum ve Kuruluşları gibi tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevine sevk edildi.
Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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