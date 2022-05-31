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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUSMEK’te ücretsiz yaz kursları başlıyor

İHA

Bursa'da ücretsiz ve kaliteli eğitimin adresi BUSMEK'te heyecanla beklenen yaz kursu kayıtları başlıyor.

BUSMEK’te ücretsiz yaz kursları başlıyor

Bursa’da ücretsiz ve kaliteli eğitimin adresi BUSMEK’te heyecanla beklenen yaz kursu kayıtları başlıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK, ücretsiz kurslarıyla geleneksel sanatları öğretip sevdirmeye, meslek eğitimleri ile de meslek sahibi olamayan Bursalılara imkân tanımaya hız kesmeden devam ediyor. 16 yıldır bilişim teknolojileri, el sanatları, güzellik ve bakım hizmetleri, giyim üretim, muhasebe finansman, kişisel gelişim, spor ve yabancı dil gibi alanlarda yüzlerce branşta ücretsiz kurslarla Bursalıların yanında olan BUSMEK, çocukların da eğitimlerden yararlanması adına yaz kursları düzenliyor. Yaz kurslarında, 915 yaş çocuk ve 16 yaş üzeri yetişkin kursiyerlere eğitimler veriliyor. Kurslara busmek.bursa.bel.tr internet adresinden online ön kayıt olunabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek. Başvurular, 30 Haziran’a kadar devam edecek ve dersler ağustos ayında başlayacak.
Yaz kurslarında özellikle çocuklar, bir yandan eğitim alırken diğer yandan tatilde sosyalleşerek boş vakitlerini kaliteli ve verimli değerlendirme fırsatını bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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