BKMKİTAP’tan hem çevreni hem ekonomini koru kampanyası

BKMKİTAP, Bursa’da bulunan 4 şubesinde başlattığı 'Hem Çevreni Hem Ekonomini Koru' kampanyasıyla müşterilerinin getirdiği eski kağıt, defter ve kitapları kilosunu 2,50 liradan alıyor ve karşılığında hediye çeki veriyor.

Geri dönüştürülen kağıtlar, ağaç kesiminin önüne geçilmesine ve karbonun depolanmasına, enerji ve su tasarrufuna, kaynak kullanımının azalmasına katkıda bulunan BKMKİTAP, Bursa'da bulunan İstanbul Yolu Şubesi, FSM Şubesi, Heykel Şubesi ve Özlüce Şubesinde eski kitap, defter gibi kullanılmış her türlü kağıdı topluyor. Müşterilerin getirmiş olduğu kağıtları kilosu 2,50 TL'den hesaplayarak hediye çekine dönüştürüyor. Kağıtların geri dönüşümüne destek olan müşteriler, aldıkları hediye çeklerini hem BKMKİTAP şubelerinden yapacakları alışverişlerde, hem de şubelerin kafe bölümünde kullanabiliyor.

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