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Bursa'da çocukların eğlencesi ‘Bilişim Sınıfı’na dönüşüyor

İHA

Bursa'da çocukların eğlencesi ‘Bilişim Sınıfı’na dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hafta sonu gerçekleştirilecek ‘Yaza Merhaba’ etkinliği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Birbirinden farklı programlarla çocukları eğlencenin doruğuna çıkaracak etkinlikte, alışveriş stantları da kurulacak. Stantlardan yapılan alışverişlerden elde edilen tüm gelir, Büyükşehir Belediyesi tarafından, ihtiyaç duyulan okullar için ‘Bilişim Sınıfı kazandırılmasında’ kullanılacak.
Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Çocuk Şenliği’nden elde edilen tüm geliri Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yangınlarda kül olan alanların ağaçlandırılması amacıyla başlattığı ‘Geleceğe nefes dünyaya nefes’ kampanyasına bağışlamıştı. Büyükşehir Belediyesi, ‘Yaza Merhaba’ etkinliğinde yine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Etkinlik, Hüdavendigar Kent Parkı’nda 4 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’da başlayıp 19.00’a kadar devam edecek. Alanda satışı yapılacak su, dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, simit, poğaça, meşrubat, kek, çay ve kahve gibi ürünlerden elde edilecek gelir, Büyükşehir Belediyesi’nin Bilişim Sınıfı projelerine destek olarak gönderilecek.
Şişme oyun guruplarından atlıkarıncaya, Varol Yaşaroğlu ile çizgi atölyesinden animasyon gösterilerine kadar birbirinden farklı etkinlikler sayesinde çocuklar, gönüllerince bir gün geçirecek. Stantlardan alışveriş yapan aileler, Bilişim Sınıfı ile geleceğe anlamlı bir destek sağlamış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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