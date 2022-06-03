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UİB’in mayıs ayı ihracatı yüzde 21 artışla 2,4 milyar dolar oldu

İHA

UİB’in mayıs ayı ihracatı yüzde 21 artışla 2,4 milyar dolar oldu

UİB’in mayıs ayı ihracatı yüzde 21 artışla 2,4 milyar dolar oldu.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 2 milyar 402 milyon dolarlık ihracata imza attı. UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 31 milyar 175 milyon 871 bin dolar olarak gerçekleşti.
UİB yetkilisi büyük bir ihracat ailesi olduklarını ve gerek Türkiye’ye gerekse Bursa ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. UİB’in çatısı altındaki beş birlik üyesi firmaları ihracatta sergilediği üstün başarıları nedeniyle ödüllerle taçlandırdıklarını dile getiren yetkili, “Son iki yıldır pandemi ve olumsuz etkileri nedeniyle zorlu bir süreçten geçmemize rağmen, üretime ve ihracata devam ediyoruz. Dünyada pek çok sektör bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Küresel iklim krizi ve teknoloji alanındaki gelişmeler, tüm iş yapış şekillerini kökten değiştiriyor. Birlik olarak gelişmelere adapte olma konusunda adımlarımızı atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemiz ve dünyamız için değer üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

OİB'in ihracatı Mayıs ayında 2 milyar dolar
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 1 milyar 968 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 453 milyon 661 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB ihracatı Mayıs’ta 93 milyon dolar
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) Mayıs ayında, 93 milyon 207 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 430 milyon 237 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB'ten Mayıs'ta 80 milyon dolarlık ihracat
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 80 milyon 50 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 78 milyon 509 bin dolar olarak açıklandı.

UMSMİB'in ihracatı Mayıs ayında 17 milyon dolar
Mayıs ayında 17 milyon 262 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 258 milyon 184 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten Mayıs'ta 5 milyon dolarlık ihracat
Mayıs ayında 5 milyon 400 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemdeyse 161 milyon 283 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.
Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Mayıs ayı ihracatı ise bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 5.9 artışla 238 milyon 746 bin dolar olarak açıklandı.

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