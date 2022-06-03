Bursa'da tarihi ev alev alev yandı

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Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan yangında tarihi bir bina küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan tarihi bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürürken, tarihi ev küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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